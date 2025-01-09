18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Парламент Башкортостана хочет увеличить количество уроков труда и физкультуры в школах

Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев направил письмо в адрес главы правительства России Михаила Мишустина с предложением «углубить изучение в школах предметов, способствующих развитию трудовых и физических навыков у детей».

Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«По мнению авторов письма, такая инициатива может сыграть ключевую роль в формировании молодого поколения патриотов и всесторонне развитых граждан.

Руководители региональных парламентов сошлись во мнении о том, что трудовое обучение, физическая культура и начальная военная подготовка способствуют формированию устойчивых ценностей, таких как ответственность, уважение к труду и готовность активно участвовать в общественной жизни страны.

Эти дисциплины укрепляют дух молодого поколения, создавая базу для их участия в развитии общества и защите интересов родины», – говорится в сообщении.

Спикер парламента Толкачев объяснил эту меру тем, что «многие из школьников не могут ни гвоздя забить, ни подтянуться на турнике».

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: