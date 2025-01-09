Парламент Башкортостана хочет увеличить количество уроков труда и физкультуры в школах

Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«По мнению авторов письма, такая инициатива может сыграть ключевую роль в формировании молодого поколения патриотов и всесторонне развитых граждан.

Руководители региональных парламентов сошлись во мнении о том, что трудовое обучение, физическая культура и начальная военная подготовка способствуют формированию устойчивых ценностей, таких как ответственность, уважение к труду и готовность активно участвовать в общественной жизни страны.

Эти дисциплины укрепляют дух молодого поколения, создавая базу для их участия в развитии общества и защите интересов родины», – говорится в сообщении.

Спикер парламента Толкачев объяснил эту меру тем, что «многие из школьников не могут ни гвоздя забить, ни подтянуться на турнике».