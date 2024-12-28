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Наука и образование

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Стало известно, сколько продлятся зимние каникулы в школах Башкортостана

Завтра, 29 декабря, у большинства взрослых начнутся долгожданные новогодние каникулы, которые продлятся до девятого января. Детям повезло еще больше.

Сегодня, 28 декабря, на последнем в этом году оперативном совещании правительства исполняющий обязанности министра образования республики Ильдар Мавлетбердин сообщил о том, что зимние школьные каникулы:

– начнутся с понедельника, 30 декабря;

– продлятся до понедельника, 13 января;

– то есть общий период выходных составит 15 дней.

Новогодние утренники уже прошли во всех образовательных учреждениях Башкортостана. Отдельно в городах проводили мероприятия для детей участников СВО, детей с ОВЗ, сирот, отличников учебы и победителей соревнований.

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