В уфимском кампусе открыли мини-садик для детей студентов

Зона матери и ребенка и группа кратковременного пребывания для детей студентов и сотрудников вуза открылись на территории уфимского кампуса.

Зона матери и ребенка предоставляет родителям возможность ухода за детьми от трех до пяти лет прямо на территории университета. В двух комнатах есть все необходимое для кормления, пеленания и игр малышей.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что в вузе насчитывается 300 студенческих семей, из них 112 имеют детей. Еще 240 детей воспитывают молодые сотрудники и ученые. В дальнейшем площадь нового детсада будет расширяться.