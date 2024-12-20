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Наука и образование

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В уфимском кампусе открыли мини-садик для детей студентов

Уфимский университет науки и технологий победил во всероссийском конкурсе Минобрнауки РФ «Помоги маме учиться». Вуз получил 2,4 млн рублей на организацию нового пространства для детей.

Фото: правительство Башкортостана

Фото: правительство Башкортостана

Зона матери и ребенка и группа кратковременного пребывания для детей студентов и сотрудников вуза открылись на территории уфимского кампуса.

Зона матери и ребенка предоставляет родителям возможность ухода за детьми от трех до пяти лет прямо на территории университета. В двух комнатах есть все необходимое для кормления, пеленания и игр малышей.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что в вузе насчитывается 300 студенческих семей, из них 112 имеют детей. Еще 240 детей воспитывают молодые сотрудники и ученые. В дальнейшем площадь нового детсада будет расширяться.

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