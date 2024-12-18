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Ученые Евразийского НОЦ оптимизировали производство битумов

В УГНТУ разработали программное обеспечение на основе математической модели установки производства битума.

Фото: nocrb.ru

Фото: nocrb.ru

Как объяснила профессор кафедры химико-технологических процессов ИНН УГНТУ Наталья Евдокимова, в процессе получения нефтяных битумов кислород используется не полностью, из-за его повышенной концентрации в газах окисления в колонне может случиться самовоспламенение, к тому же повышаются затраты электричества на подачу воздуха и топлива на сжигание отработанных газов.

Кроме того, при взаимодействии кислорода и углеводородов закоксовываются стенки трубопроводов и корпус колонны окисления, что может впоследствии вывести из строя оборудование.

Раньше, чтобы уменьшить содержание кислорода в газах окисления, снижали расход воздуха, в результате процесс окисления замедлялся и падала производительность установки, операторы подбирали параметры вручную, основываясь на своем опыте.

В УГНТУ создали программу на основе математической модели установки производства битума НПЗ, построенной по реальным данным. ПО позволяет оптимально вести технологический процесс с учетом всех параметров. Подобную программу можно использовать на любом аналогичном заводе.

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