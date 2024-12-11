Андрей Назаров: «Я недооценивал значение Межвузовского кампуса, пока мы не начали его возводить»

«Честно скажу, я недооценивал значение Межвузовского кампуса, пока мы не начали его возводить.

Сегодня, спустя полтора года с начала строительства, у нас уже кипит жизнь в первой очереди – IQ-парке, на финише запуск Геномного центра, создана уникальная среда для науки и образования. И становится ясно – без такой инфраструктуры нельзя развивать страну, сохранять интеллектуальный капитал и добиваться технологического суверенитета, добиваться развития региона.

Мы хотим, чтобы кампус стал центром разработки и внедрения передовых технических решений страны. В целом же – создаем эталонное пространство для жизни, учебы, кооперации науки и индустрий. Башкортостану нужно развивать такие сферы как биомедицина и генетика, инжиниринг и передовые производственные технологии, цифровая и зеленая химия, а также новая среда жизни. В этом республике помогут исследователи Межвузовского кампуса», – заявил Андрей Назаров.

Первую очередь кампуса запустили в феврале 2024 года. 18 научно-исследовательских лабораторий трех вузов-резидентов уже развернули в нем свою научную и образовательную деятельность, а IQ-парке действует ряд объектов инновационной инфраструктуры. Более 20 совместных исследований проводится по запросам крупнейших предприятий региона.

Сейчас заканчивают строительство объекта первого этапа второй очереди – Геномного центра. В нем разместятся «Школа 21» Сбербанка и Центр информационных технологий в генетике. На финальной стадии формирование котлована главного здания, в котором будут жить студенты и преподаватели – более четырех тысяч человек.