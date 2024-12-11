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Наука и образование

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Новогодние каникулы для школьников Башкортостана продлятся 2 недели

Министерство образования и науки обнародовало даты начала и окончания зимних школьных каникул в этом году.

Образовательным организациям Минобр рекомендовал установить установить школьные зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

В школах с модульным образованием каникулы продлятся меньше: дети уйдут на отдых 29 декабря и вернутся за парты уже восьмого января.

При этом каждая школа самостоятельно устанавливает периоды каникул, то есть в зависимости от учреждения даты могут меняться.

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