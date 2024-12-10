Прокуратура возбудила дела в отношении сотрудников уфимского вуза

По результатам проверки в отношении начальника хозяйственного отдела и директора студенческого городка вуза возбуждены дела об административных правонарушениях по:

– части первой статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)

– статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий);

– части первой статьи 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Кроме того, в адрес ректора университета внесено представление.