Прокуратура возбудила дела в отношении сотрудников уфимского вуза

Прокуратура Кировского района Уфы совместно со специалистами Роспотребнадзора провела проверку по информации о нарушении законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в БГМУ.
Фото: Алсу Гилязова
По результатам проверки в отношении начальника хозяйственного отдела и директора студенческого городка вуза возбуждены дела об административных правонарушениях по:
– части первой статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)
– статье 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий);
– части первой статьи 6.35 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).
Кроме того, в адрес ректора университета внесено представление.
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