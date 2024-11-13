Еще 88 школ отремонтируют в Башкортостане

За последние три года по президентской программе в Башкортостане отремонтировали 146 зданий школ, более 55 тыс. детей получили возможность учиться в комфортных условиях. Стали известны планы на следующие трехлетний период.
Фото опубликовал Радий Хабиров
О них сегодня, 13 ноября, в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.
На 2025-2027 годы в программу вошли 88 школ в Башкортостане, а также 16 зданий детских садов и семь колледжей. Всего на эти цели республика получит более семи млрд рублей.
Кроме того, республика получит федеральное финансирование и на строительство новых школ и садиков, в частности, 2,4 млрд рублей – на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе.
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