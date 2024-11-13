Еще 88 школ отремонтируют в Башкортостане

О них сегодня, 13 ноября, в соцсетях рассказал глава региона Радий Хабиров.

На 2025-2027 годы в программу вошли 88 школ в Башкортостане, а также 16 зданий детских садов и семь колледжей. Всего на эти цели республика получит более семи млрд рублей.

Кроме того, республика получит федеральное финансирование и на строительство новых школ и садиков, в частности, 2,4 млрд рублей – на создание математического лицея-интерната на 360 мест в Уфе.