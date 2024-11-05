Под Уфой открыли школу на 1225 учеников

Школа рассчитана на 1225 учеников и построена по нацпроекту «Образование». Фотографии сегодня, пятого ноября, опубликовал в соцсетях глава региона Радий Хабиров, присутствовавший на открытии.

«На мой взгляд, получилось очень здорово. Просторные светлые кабинеты, большой актовый зал и столовая, два спортзала, спортивные площадки и беговые дорожки, современная техника и оборудование – в школе есть все для обучения и всестороннего развития ребят. Уверен, она будет флагманским учебным заведением в районе.

Иглинский район – один из самых быстро растущих в Башкортостане. Как и в других муниципалитетах вокруг Уфы, здесь появляются новые микрорайоны, много молодых семей. И наша задача – развивать социальную инфраструктуру, чтобы жителям было комфортно. Поэтому не останавливаемся, будем строить дальше», – написал Радий Хабиров.