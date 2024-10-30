В Минобре Башкортостана рассказали, могут ли школы ставить больше 7 уроков в день

«Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и реализации образовательной деятельности, в том числе регламентирующие режим занятий учащихся.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для учеников 7-11 классов не более семи уроков», – ответила начальник Управления государственной политики в сфере общего образования Минобра Жанна Миникеева.

Также она отметила, что для разъяснения ситуации надо обращаться к руководству школы или в муниципальный орган управления образования.