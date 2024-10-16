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Наука и образование

Осенние каникулы у школьников Башкортостана начнутся 26 октября

Исполняющий обязанности министра образования республики Ильдар Мавлетбердин в соцсетях обратился к родителям школьников и преподавателям.

Ильдар Мавлетбердин напомнил о том, что осенние каникулы для школьников начнутся 26 октября и продолжатся до четвертого ноября включительно.

«В это время многие дети проводят свое свободное время вне дома и школы. Однако, безопасность детей должна оставаться приоритетной задачей для всех нас.

Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях. Пятого ноября ждем всех наших ребят в школах», – написал глава Минобра.

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