Осенние каникулы у школьников Башкортостана начнутся 26 октября

Исполняющий обязанности министра образования республики Ильдар Мавлетбердин в соцсетях обратился к родителям школьников и преподавателям.
Ильдар Мавлетбердин напомнил о том, что осенние каникулы для школьников начнутся 26 октября и продолжатся до четвертого ноября включительно.
«В это время многие дети проводят свое свободное время вне дома и школы. Однако, безопасность детей должна оставаться приоритетной задачей для всех нас.
Обратите, пожалуйста, особое внимание на вопросы безопасности в этот период. Важно напомнить ребятам правила поведения на улице, как избежать опасностей и как вести себя в экстренных ситуациях. Пятого ноября ждем всех наших ребят в школах», – написал глава Минобра.
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