В Уфе хотят построить научный интерактивный музей биотехнологий

Об этом сегодня, 12 октября, в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев по итогам встречи с председателем наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником.

Во время встречи была представлена предварительная концепция музея, рассмотрели варианты размещения, наполнения, возможности реализации проекта.

«Рассмотрели варианты размещения, наполнения, возможности реализации проекта.

Актуальность таких объектов возрастает с каждым днем. Здесь по примеру Центра современных биотехнологий в Москве будет организована просветительская работа. В том числе это важный шаг в улучшении профориентации с привлечением наших предприятий», – сообщил мэр.