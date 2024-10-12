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Наука и образование

В Уфе хотят построить научный интерактивный музей биотехнологий

На сегодняшний день в России насчитывается всего два научных интерактивных музея биотехнологий. В скором времени третий может появиться в Уфе.

Об этом сегодня, 12 октября, в соцсетях рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев по итогам встречи с председателем наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иваном Бортником.

Во время встречи была представлена предварительная концепция музея, рассмотрели варианты размещения, наполнения, возможности реализации проекта.

«Рассмотрели варианты размещения, наполнения, возможности реализации проекта.

Актуальность таких объектов возрастает с каждым днем. Здесь по примеру Центра современных биотехнологий в Москве будет организована просветительская работа. В том числе это важный шаг в улучшении профориентации с привлечением наших предприятий», – сообщил мэр.

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