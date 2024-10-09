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Наука и образование

К планированию стратегии развития Уфы к 500-летию привлекут ректоров вузов

В августе текущего года состоялась церемония закладки «капсулы времени», которую вскроют в 2074 году во время празднования 500-летия Уфы. Сейчас ведется работа по планированию развития города в следующие полвека.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Сегодня, девятого октября, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев провел встречу с ректорами высших учебных заведений республики.

«Сейчас перед нами стоит новая важная задача – планирование стратегии развития Уфы к 500-летию. В первую очередь нам важно понять, какой наша молодежь, студенты и школьники всех возрастов представляют Уфу через 50 лет.

В этом вопросе значимо мнение высшей школы, научный взгляд на разработку этого масштабного документа. Обсудили с руководителями актуальные вопросы, их видение», – написал мэр в соцсетях.

Он отметил, что это была пробная встреча, на которой договорились в следующий раз обсудить уже конкретные предложения и идеи.

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