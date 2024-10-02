Операторов беспилотников будут готовить в уфимском вузе

В разработке программы участвовали УУНиТ и Уфимский колледж радиоэлектроники, в ней, помимо теории, будет много практики, которая пройдет в образовательном центре «Салихово».

Участники программы получат навыки проектирования и эксплуатации мультироторных БПЛА, квадрокоптеров «ГеоСкан» и Сoex. Научатся осуществлять ручное пилотирование и посадку FPV-дронов, начиная с работы в симуляторе и заканчивая практическими полетами.

На сегодняшний день беспилотники используются не только в военном деле (как многие наверняка подумали), но и во многих областях, в том числе в МЧС, агросекторе, археологии и так далее.