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Наука и образование

Операторов беспилотников будут готовить в уфимском вузе

На площадке БГПУ состоялся запуск совместной с Евразийским НОЦ программы повышения квалификации.

В разработке программы участвовали УУНиТ и Уфимский колледж радиоэлектроники, в ней, помимо теории, будет много практики, которая пройдет в образовательном центре «Салихово».

Участники программы получат навыки проектирования и эксплуатации мультироторных БПЛА, квадрокоптеров «ГеоСкан» и Сoex. Научатся осуществлять ручное пилотирование и посадку FPV-дронов, начиная с работы в симуляторе и заканчивая практическими полетами.

На сегодняшний день беспилотники используются не только в военном деле (как многие наверняка подумали), но и во многих областях, в том числе в МЧС, агросекторе, археологии и так далее.

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