В Уфимском кампусе научились перерабатывать печную сажу в многослойный графен

Речь идет об установке по переработке отхода нефтехимии печной сажи, остающейся после пиролиза, в многослойный графен, применяемый в производстве композиционных материалов.

По сути, это улучшенная модификация прототипа зарубежной установки. В ней графен производится плазмохимическим методом: «При температуре 4000-4500 градусов и силе тока до 300А в установке происходит атомизация молекул углеродного сырья, из возникающей электрической дуги получается плазма, из которой потом атомы собираются в красивую конструкцию графена», – рассказывает научный руководитель лаборатории центра водородно-углеродных технологий, доктор химических наук Михаил Доломатов.

Метод позволяет получать многослойный графен, применяемый для создания композиционных материалов, таких как резина, пластмасса, прочные и износостойкие стройматериалы.