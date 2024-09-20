В уфимском кампусе переписали Красную книгу Башкортостана

Это официальное научно-справочное издание о состоянии редких и исчезающих видов животных, обитающих на территории Башкортостана.

В нем представлено 140 редких и исчезающих видов животных, каждый из которых получил подробное описание, цветные иллюстрации и карты распространения.

Среди них: 56 видов насекомых, 51 вид птиц, 19 видов млекопитающих, по шесть костных рыб и пресмыкающихся и по одному паукообразных и земноводных.

В новое издание вошли 47 новых видов, включая 30 беспозвоночных и 17 позвоночных. Часть была перенесена из нового издания Красной книги РФ, а часть добавлена в результате ревизии фауны: выявлены новые для республики виды, получены свежие данные по распространению и численности.

По сравнению с 2014 годом из издания исключен 21 вид животных – уже не встречающиеся в регионе или восстановившие свою численность и территорию обитания.