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Наука и образование

В Башкортостане возобновят внеплановые проверки школьных столовых

С этого года для школьников Башкортостана будет введено меню с возможностью выбора блюд: сейчас проект реализуется в 42 городах и районах 12 муниципалитетов.

Об этом в соцсетях сообщил глава правительства республики Андрей Назаров, добавив, что усилится контроль качества организации питания.

«Мы вернемся к практике неожиданных визитов в школьные столовые. Если на столах у детей при этом будет стоять качественная, горячая и вкусная еда – значит, образовательное учреждение относится к питанию своих подопечных со всей серьезностью.

С начала года Управление социального питания организовало 356 выездов в учреждения социальной сферы. Анализ этих проверок показал: наметилась положительная динамика, число нарушений в сфере школьного питания снижается.

Важно, что по сравнению с прошлым годом количество обращений родителей по вопросам питания в школах сократилось более чем наполовину. Что, конечно, радует, и хотелось бы, чтобы поводов для недовольства не осталось вовсе», – написал Назаров.

Также он планирует рассмотреть возможность выделения дополнительных средств на организацию питания в малокомплектных школах.

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