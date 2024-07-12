Уфимскую школу оштрафовали за травмирование ребенка во время урока

В апреле текущего года в этой школе учащиеся пятого класса на уроке труда раскидывали снег и один из мальчиков ударил своего одноклассника лопатой.

Было это сделано случайно или между ними произошел конфликт – не уточняется. В результате ученик был госпитализирован с сотрясением мозга. На момент происшествия фельдшер в школе отсутствовал.

По инициативе прокуратуры школа привлечена к административной ответственности по части второй статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся) и оштрафована на 50 тыс. рублей.

В адрес директора директора образовательной и медицинской организаций внесены представления, два должностных лица наказаны в дисциплинарном порядке.