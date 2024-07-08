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Наука и образование

Проект уфимского кампуса прошел Главгосэкспертизу

Сегодня, восьмого июля, на совещании в правительстве Башкортостана обсудили строительство межвузовского кампуса в Уфе.

Фото опубликовал Андрей Назаров

Фото опубликовал Андрей Назаров

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил премьер-министра Андрея Назарова с тем, что республика прошла все проектные работы и получила заключение Государственной федеральной экспертизы.

«На самом деле, нам федеральное руководство поставило срок выхода Главгосэкспертизы по основному зданию межвузовского кампуса в октябре, но мы вышли досрочно, шестого июля.

Это дает нам возможность приступить уже к строительству второго здания площадью более 100 тыс. кв. м и завершить его в декабре 2025 года, как и планировалось изначально», – сообщил Андрей Назаров.

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