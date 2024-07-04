В лаборатории уфимского кампуса создают биорастворимые имплантаты

Разработка материала с нужными свойствами ведется командой молодых ученых УУНиТ под руководством кандидата технических наук Эльвиры Хафизовой.
Фото: правительство Башкортостана
Эльвира Хафизова – кандидат наук УУНиТ, доцент кафедры материаловедения и физики металлов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, она проводит исследования уникальных биорастворимых цинковых материалов для изготовления ортопедических имплантатов и сосудистых стентов.
Такие материалы со временем полностью растворяются в организме, поэтому для пациента исчезает необходимость в повторной операции. Они должны быть биосовместимы, нетоксичны, обладать нужными механическими и коррозионными свойствами.
Сейчас идут первые испытания материала на кроликах. Далее планируется масштабирование опытных образцов, запуск в производство и сертификация, что при должном финансировании займет от двух до четырех лет.
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