В лаборатории уфимского кампуса создают биорастворимые имплантаты

Эльвира Хафизова – кандидат наук УУНиТ, доцент кафедры материаловедения и физики металлов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, она проводит исследования уникальных биорастворимых цинковых материалов для изготовления ортопедических имплантатов и сосудистых стентов.

Такие материалы со временем полностью растворяются в организме, поэтому для пациента исчезает необходимость в повторной операции. Они должны быть биосовместимы, нетоксичны, обладать нужными механическими и коррозионными свойствами.

Сейчас идут первые испытания материала на кроликах. Далее планируется масштабирование опытных образцов, запуск в производство и сертификация, что при должном финансировании займет от двух до четырех лет.