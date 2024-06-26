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Наука и образование

Два университета Евразийского НОЦ вошли в топ-100 вузов России по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг «Лучшие российские вузы – 2024». В лонг-лист вошли 547 вузов страны, в рейтинге – сотня лучших.

rusoil.net

rusoil.net

Учебные заведения оценивали по пяти параметрам:

– качество нетворкинга;

– репутация у работодателей;

– качество преподавания;

– международная репутация;

– фактор Forbes (вузы, в которых учились участники российского списка Forbes, победители рейтинга «30 до 30», а также дети богатейших бизнесменов России).

В рейтинге – два университета Евразийского НОЦ.

На 82 строчке рейтинга разместился УГНТУ: итоговый балл – 26,78; качество нетворкинга – 17,7, репутация – 2,1; качество преподавания – 6,96, остальное – 0.

86 позицию занял БГМУ: итоговый балл – 26,6; качество нетворкинга – 18,2; качество преподавания – 8,4, остальное – 0.

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