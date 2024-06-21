В Башкортостане воспитателям детсадов вручили сертификаты на 500 тыс. рублей

Сертификаты на 500 тыс. рублей получили 50 человек – воспитатели и старшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, психологи и логопеды. Башкортостан – единственный регион в стране, где есть такая поддержка.

Об этом сообщил в соцсетях Радий Хабиров, опубликовав фото с церемонии.

«Наша республиканская система дошкольного образования активно развивается. Мы участвуем в реализации нацпроектов. Строим и каждый год открываем в среднем по 10 больших новых детских садов, оснащаем их современным развивающим оборудованием. Сегодня мы уже готовим заявки для участия в новой программе капремонта детских садов, о которой объявил президент России. Ждем ее с нетерпением.

Продолжаем работать над тем, чтобы качественное дошкольное образование было доступным для каждого ребенка в нашей республике», – написал глава региона.