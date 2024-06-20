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Наука и образование

Башкортостан получит 400 млн рублей на создание образовательно-производственных кластеров

Республика выиграла конкурс в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Первого сентября 2025 года в Башкортостане откроют дополнительные образовательно-производственные кластеры.

Об этом сообщил глава Министерства образования и науки Башкортостана Ильдар Мавлетбердин.

Образовательно-производственные кластеры – это центры, в которых предприятия взаимодействуют с колледжами. Студентов готовят работать непосредственно на оборудовании, которое используется на этих предприятиях, в условиях, максимально приближенных к реальной работе.

На создание четырех кластеров республика получит из федерального бюджета 400 млн рублей.

Это будут:

– два образовательно-производственных кластера по сельскому хозяйству на базе Стерлитамакского межотраслевого колледжа и Дюртюлинского многопрофильного колледжа;

– кластер по машиностроительной отрасли на базе Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства;

– кластер по информационным технологиям на базе Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности.

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