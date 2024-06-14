Геномный центр в Уфе сдадут до конца 2024 года

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетил строительную площадку будущего геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе.
По словам главы правительства, уникальный для региона объект введут в эксплуатацию к концу 2024 года.
Это будет четырехэтажное прямоугольное здание площадью почти 5,5 тыс. кв. м. Помимо самого геномного центра, в нем расположится также крупнейшая в России школа программирования «Школа-21» – совместный проект со Сбером.
В этом центре будут проводиться фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. В здании расположатся 17 лабораторий, в которых разместятся 166 научных работников, предусмотрены административные и санитарно-бытовые помещения, комнаты приема пищи, архивы, склады, вестибюли, гардеробы.
Здание геномного центра будет современным и энергоэффективным. При оформлении фасадов проектом предусмотрено использование различных композиционных приемов.
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