Геномный центр в Уфе сдадут до конца 2024 года

По словам главы правительства, уникальный для региона объект введут в эксплуатацию к концу 2024 года.

Это будет четырехэтажное прямоугольное здание площадью почти 5,5 тыс. кв. м. Помимо самого геномного центра, в нем расположится также крупнейшая в России школа программирования «Школа-21» – совместный проект со Сбером.

В этом центре будут проводиться фундаментальные и прикладные биомедицинские исследования. В здании расположатся 17 лабораторий, в которых разместятся 166 научных работников, предусмотрены административные и санитарно-бытовые помещения, комнаты приема пищи, архивы, склады, вестибюли, гардеробы.

Здание геномного центра будет современным и энергоэффективным. При оформлении фасадов проектом предусмотрено использование различных композиционных приемов.