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Наука и образование

Уфимский кампус наделен статусом регионального оператора «Сколково»

На полях Петербургского международного экономического форума фонд «Сколково», правительство республики Башкортостан и компания «Эталонные Концессии» заключили трехстороннее соглашение.

Фото: Минэкономразвития Башкортостана

Фото: Минэкономразвития Башкортостана

В рамках сотрудничества планируется наделение статусом регионального оператора «Сколково» ООО «Кампус».

В Минэкономразвития сообщили о том, что «основная цель сотрудничества — создание уникальной экосистемы, которая объединит студентов, ученых, предпринимателей и индустриальных партнеров для развития научной, образовательной и инновационной деятельности. Это позволит создать условия для активного обмена знаниями и опытом, а также стимулировать генерацию новых идей и проектов».

Соглашение позволит привлечь студентов, промышленных партнеров, предпринимателей и представителей власти к работе в экосистеме кампуса. Особое внимание будет уделено внедрению передовых практик и стандартов университетских экосистем.

«Этот шаг открывает новые перспективы для сотрудничества и способствует ускорению процесса модернизации региона в экономической и социальной сферах посредством использования инновационных технологий, продуктов и услуг, разработанных в рамках проекта "Сколково". Партнерство позволит вовлечь малые технологические компаний региона в экосистему "Сколково" и предоставить им больше возможностей для развития за счет наших сервисов», – прокомментировал главный управляющий директор фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

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