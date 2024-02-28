Уфимский университет получит 300 млн рублей на формирование инженерного центра

Эти центры займутся выполнением заказов на изготовление конструкторской документации для производства критически важных комплектующих.

Грант УУНиТ рассчитан на два года и его общий размер составляет 300 млн рублей, из них 180 млн рублей выделят в этом году и 120 млн – в следующем.

На эти деньги создадут исследовательский центр по разработке электрических машин на базе инженерной школы «Моторы будущего». В первую очередь они пойдут на приобретение оборудования, программного обеспечения, профессиональную подготовку, повышение квалификации и так далее.

Специалисты школы «Моторы будущего» сегодня решают задачи индустриальных партнеров, среди которых крупные предприятия и компании Башкортостана, такие как АО «УППО» и ООО «БЭСК Инжиниринг».