Уфимский университет получит 300 млн рублей на формирование инженерного центра

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) – среди 10 вузов, получивших грант Минпромторга России на поддержку центров инженерных разработок.
Эти центры займутся выполнением заказов на изготовление конструкторской документации для производства критически важных комплектующих.
Грант УУНиТ рассчитан на два года и его общий размер составляет 300 млн рублей, из них 180 млн рублей выделят в этом году и 120 млн – в следующем.
На эти деньги создадут исследовательский центр по разработке электрических машин на базе инженерной школы «Моторы будущего». В первую очередь они пойдут на приобретение оборудования, программного обеспечения, профессиональную подготовку, повышение квалификации и так далее.
Специалисты школы «Моторы будущего» сегодня решают задачи индустриальных партнеров, среди которых крупные предприятия и компании Башкортостана, такие как АО «УППО» и ООО «БЭСК Инжиниринг».
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