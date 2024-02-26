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Наука и образование

В Уфе разрабатывают препарат, который будет спасать жизни пациентов с аритмией

Ученые уфимского Института химии УФИЦ РАН работают над созданием нового медицинского препарата – антиаритмика. Об этом сообщает пресс-служба Евразийского НОЦ.

Сегодня для лечения сердечных заболеваний, вызванных аритмией, широко применяется препарат «Аллапинин», который также является разработкой ученых из Башкортостана.

Этот препарат имеет слабые стороны: он существует только в нерастворимой форме, то есть нужно запить таблетку водой и ждать, пока подействует лекарство. Новое изобретение поможет в экстренных случаях, когда времени на это нет.

«Например, во время операции у человека началась аритмия. Нужно мгновенно снять негативный момент. У нас разработана новая, водорастворимая форма антиаритмика, которая сейчас проходит клинические испытания. Действует очень эффективно даже при низких концентрациях. Это разработка нашего академика Марата Юнусова», – сообщил директор института Сергей Хурсан.

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