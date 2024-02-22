18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В Башкортостане расширили полномочия детского омбудсмена для борьбы с буллингом в школах

Госсобрание Башкортостана приняло поправки в закон об уполномоченном по правам ребенка. Закон направлен на борьбу с травлей в детской среде.

Поправки разработала рабочая группа по профилактике случаев травли в детских коллективах. Они направлены на борьбу с буллингом в школах и усиливают с этой целью роль детского омбудсмена в республике.

В частности, уполномоченный по правам ребенка сможет по инициативе родителей участвовать в переговорах конфликтующих сторон и получит право обращаться в Госсобрание с предложениями о проведении парламентских расследований или парламентских слушаний по фактам нарушения прав и интересов детей.

В новом созыве парламента рабочая группа расширила формат: теперь она будет заниматься и вопросами девиантного поведения учащихся.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: