При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

В конце текущей недели в Башкортостане похолодает до -30˚. ЦУР совместно с Роспотребнадзором опубликовал напоминание о том, при какой температуре школьники могут пропустить занятия.
Сельские школы:
начальные классы – -23˚;
среднее звено – -25˚;
старшие классы – -30˚.
Городские школы:
начальные классы – -25˚;
среднее звено – -27˚;
старшие классы – -32˚.
При этом школа работает при любой температуре, учителя обязаны провести урок, даже если придет два-три человека. Руководство школы может самостоятельно принять решение отменить занятия для всех и уведомить об этом родителей.
Кроме температуры воздуха на улице, существует еще температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и так далее. Она не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам.
Комментарии (0)