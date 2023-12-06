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Наука и образование

При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

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В конце текущей недели в Башкортостане похолодает до -30˚. ЦУР совместно с Роспотребнадзором опубликовал напоминание о том, при какой температуре школьники могут пропустить занятия.

Сельские школы:

начальные классы – -23˚;

среднее звено – -25˚;

старшие классы – -30˚.

Городские школы:

начальные классы – -25˚;

среднее звено – -27˚;

старшие классы – -32˚.

При этом школа работает при любой температуре, учителя обязаны провести урок, даже если придет два-три человека. Руководство школы может самостоятельно принять решение отменить занятия для всех и уведомить об этом родителей.

Кроме температуры воздуха на улице, существует еще температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и так далее. Она не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам.

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