При какой температуре школьники Башкортостана могут оставаться дома?

Сельские школы:

начальные классы – -23˚;

среднее звено – -25˚;

старшие классы – -30˚.

Городские школы:

начальные классы – -25˚;

среднее звено – -27˚;

старшие классы – -32˚.

При этом школа работает при любой температуре, учителя обязаны провести урок, даже если придет два-три человека. Руководство школы может самостоятельно принять решение отменить занятия для всех и уведомить об этом родителей.

Кроме температуры воздуха на улице, существует еще температура воздуха в учебных помещениях, актовом зале, столовой и так далее. Она не должна быть ниже 18˚ по санитарным нормам.