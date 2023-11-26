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Наука и образование

Стали известны даты проведения Последнего звонка и выпускных в Башкортостане в 2024 году

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Глава регионального Минобра Ильдар Мавлетбердин в соцсетях обратился к преподавателям, школьникам и их родителям.

Фото опубликовал Ильдар Мавлетбердин

Фото опубликовал Ильдар Мавлетбердин

«В этом учебном году мы установили рекомендуемые единые дни проведения последнего звонка и школьных выпускных в республике Башкортостан:

– для последнего звонка определена дата 24 мая 2024 года (пятница);

– для школьников девятых классов выпускной пройдет 28 июня 2024 года (пятница);

– для одиннадцатиклассников - 29 июня 2024 года (суббота).

Желаю всем выпускникам удачно завершить учебный год и хорошо подготовиться к экзаменам. Главное – не волноваться, у вас все получится!» – написал Мавлетбердин.

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