Стали известны даты проведения Последнего звонка и выпускных в Башкортостане в 2024 году

«В этом учебном году мы установили рекомендуемые единые дни проведения последнего звонка и школьных выпускных в республике Башкортостан:

– для последнего звонка определена дата 24 мая 2024 года (пятница);

– для школьников девятых классов выпускной пройдет 28 июня 2024 года (пятница);

– для одиннадцатиклассников - 29 июня 2024 года (суббота).

Желаю всем выпускникам удачно завершить учебный год и хорошо подготовиться к экзаменам. Главное – не волноваться, у вас все получится!» – написал Мавлетбердин.