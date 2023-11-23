Где в Башкортостане готовят лучших специалистов в области ИИ

«Альянс в сфере искусственного интеллекта» представил рейтинг российских вузов по качеству подготовки ИИ-специалистов.
В рейтинг вошли 180 университетов из 64 регионов страны. Учебные заведения были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие).
Лучшими вузами в области подготовки ИИ-специалистов признали:
А+:
ВШЭ (Москва);
МФТИ (Москва);
ИТМО (Санкт-Петербург).
А:
СПБГУ (Санкт-Петербург);
МГУ (Москва).
B+:
Уральский федеральный университет (Свердловская область);
МГТУ имени Баумана (Москва).
Лучшие вузы Башкортостана в рейтинге: УГНТУ (группа C) и УГАТУ (группа D).
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