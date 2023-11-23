Где в Башкортостане готовят лучших специалистов в области ИИ

В рейтинг вошли 180 университетов из 64 регионов страны. Учебные заведения были распределены по 12 группам: от А+ (лидеры) до Е+ (начинающие).

Лучшими вузами в области подготовки ИИ-специалистов признали:

А+:

ВШЭ (Москва);

МФТИ (Москва);

ИТМО (Санкт-Петербург).

А:

СПБГУ (Санкт-Петербург);

МГУ (Москва).

B+:

Уральский федеральный университет (Свердловская область);

МГТУ имени Баумана (Москва).

Лучшие вузы Башкортостана в рейтинге: УГНТУ (группа C) и УГАТУ (группа D).