Уфимский вуз получил в бессрочное пользование земельный участок на улице Пушкина

Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального отделения Росимущества. Оно передало УУНиТ в бессрочное пользование земельный участок, расположенный в Уфе на улице Пушкина. О каком именно участке идет речь – не уточняется.

«Предоставленный земельный участок послужит для укрепления материально-технической базы университета и развития его научно-образовательной деятельности», – говорится в сообщении Росимущества.

Уфимский университет науки и технологий – это крупнейший научно-образовательный центр республики. В структуру вуза входят 13 факультетов и институтов, шесть филиалов в Бирске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Сибае и Стерлитамаке.