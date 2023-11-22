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Наука и образование

Уфимский вуз получил в бессрочное пользование земельный участок на улице Пушкина

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Уфимский университет науки и технологий, образованный в 2022 году путем слияния БашГУ и УГАТУ, продолжает расширяться и охватывает все большую территорию.

Фото: Уфимский университет науки и технологий

Фото: Уфимский университет науки и технологий

Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба регионального отделения Росимущества. Оно передало УУНиТ в бессрочное пользование земельный участок, расположенный в Уфе на улице Пушкина. О каком именно участке идет речь – не уточняется.

«Предоставленный земельный участок послужит для укрепления материально-технической базы университета и развития его научно-образовательной деятельности», – говорится в сообщении Росимущества.

Уфимский университет науки и технологий – это крупнейший научно-образовательный центр республики. В структуру вуза входят 13 факультетов и институтов, шесть филиалов в Бирске, Ишимбае, Кумертау, Нефтекамске, Сибае и Стерлитамаке.

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