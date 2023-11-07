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Наука и образование

В Уфе откроют кабинеты психологической помощи для школьников и студентов

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Цель нового пилотного проекта – организация комплексной психологической и психотерапевтической помощи для школьников и студентов.

Седьмого ноября на совещании в правительстве замминистра здравоохранения республики Роберт Иштуков сообщил о том, что в 2024 году в Уфе в рамках этого проекта запустят психологические кабинеты в трех организациях:

– Центр образования №10 (​Зенцова, 47а);

– 82-я гимназия (​Ульяновых, 13/1);

– Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (​Малая Шелководная, 3).

В этих кабинетах будут работать врачи-психотерапевты, медицинские психологи, логопеды. Прием будет вестись по согласованию с родителями.

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