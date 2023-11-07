В Уфе откроют кабинеты психологической помощи для школьников и студентов

Цель нового пилотного проекта – организация комплексной психологической и психотерапевтической помощи для школьников и студентов.
Седьмого ноября на совещании в правительстве замминистра здравоохранения республики Роберт Иштуков сообщил о том, что в 2024 году в Уфе в рамках этого проекта запустят психологические кабинеты в трех организациях:
– Центр образования №10 (Зенцова, 47а);
– 82-я гимназия (Ульяновых, 13/1);
– Уфимский многопрофильный профессиональный колледж (Малая Шелководная, 3).
В этих кабинетах будут работать врачи-психотерапевты, медицинские психологи, логопеды. Прием будет вестись по согласованию с родителями.
Комментарии (0)