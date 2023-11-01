Первую очередь студенческого кампуса в Уфе сдадут к 1 января 2024 года

«Стою на 12-м этаже здания нашего будущего студенческого кампуса – первой его очереди на ул. Заки Валиди в Уфе. Мы сдаем его уже в этом году, к первому января 2024 года. Задача непростая. Кампус – это не просто стены, нам предстоит оснастить его оборудованием, вдохнуть в него жизнь. Работа впереди большая, но мы обязательно справимся.

Сразу после завершения первой очереди мы приступаем ко второй. За два года мы должны построить еще 150 тысяч квадратных метров. И сегодня я хочу показать масштабы этой стройки – одной из самых больших в Башкортостане за последние годы. Мы снесли несколько старых зданий, работа кипит, идет укладка сетей. Здесь трудятся 600 человек, без выходных, даже ночью. В условиях жестких сроков эти люди совершают трудовой подвиг.

А вообще, мне очень здесь нравится. Современный, интересный и очень нужный проект. Уверен, студенты и преподаватели по достоинству его оценят», – написал глава региона.

Ранее премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров говорил о том, что в планах – развернуть кампус на всю территорию республики.