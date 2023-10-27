Студенты УГНТУ научились создавать асфальт из пластика

Это экологический проект, так как разработанная технология предполагает использование отходов полимерного производства и побочных продуктов процесса глубокой переработки нефти.

Студенты обнаружили, что пылевидный полиэтилентерефталат, который является отходом производства АО «Полиэф», может применяться для улучшения некондиционных товарных битумов.

Такие отходы раньше не рассматривались как вторичный продукт для производства новых материалов, однако проблема с их накоплением возрастает каждый год.

Более того, производство битума с переработанными материалами значительно дешевле традиционного способа.

Это не конечная цель проекта: следующей задачей будет получение полимерной композиции на основе отходных материалов для полноценной замены современных бутадиен-стирольных термоэластопластов.