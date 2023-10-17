Осенние каникулы у школьников Башкортостана начнутся 28 октября

Ильдар Мавлетбердин напомнил о том, что осенние каникулы для школьников начнутся 28 октября и продолжатся до шестого ноября включительно.

Каникулы в этом году длиннее, чем обычно, так как четвертое ноября – День народного единства, это государственный праздник и нерабочий день. В этом году он выпадает на субботу, а значит выходной переносится на понедельник, то есть шестое ноября. Таким образом, вторая четверть этого учебного года начнется седьмого ноября.

«Уважаемые коллеги! Перед школьными каникулами необходимо обучающимся напомнить о простых правилах безопасного поведения на дорогах, дома, вблизи воды.

Уважаемые родители! В период осенних каникул, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра, интересуйтесь, где они находятся и с кем. Будьте на связи, напомните или напишите на листке бумаги телефон экстренной помощи – "112" и разместите его на самом видном месте», – написал глава Минобра.