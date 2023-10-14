В уфимском кампусе будут разрабатывать жизненно важные лекарства

В «Фарма-центре», будет действовать лаборатория синтеза мишень-ориентированных биологически активных веществ.

Студенты будут заниматься разработкой оригинальных препаратов для доклинических исследований и изготовлением фармакопейных стандартных образцов.

«Главные направления исследований – синтез новых веществ, обладающих психотропной, сердечно-сосудистой, кардио- и нейро- протекторной активностью.

На основе найденных в лабораториях соединений-лидеров будут созданы оригинальные российские лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, депрессий, нарушений мозгового кровообращения и системы гемостаза», – сообщила заведующая лабораторией поиска малых таргетных молекул БГМУ Галина Розит.