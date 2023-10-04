Сегодня УГНТУ отмечает 75-летие со дня основания

Сегодня, четвертого октября, УГНТУ отмечает 75-летие со дня основания: он был организован в этот день в 1948 году (официальный приказ был подписан 28 октября) на базе филиала Московского нефтяного института имени И.М. Губкина, который первоначально эвакуировали в 1941 году в город Черниковск (ныне – Орджоникидзевский район Уфы). Тогда он назывался УНИ и в нем было всего два факультета: нефтепромысловый и технологический.

Сегодня УГНТУ является участником Евразийского НОЦ, это единственный в России нефтегазовый вуз, получивший специальную часть гранта по направлению «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» в рамках программы «Приоритет 2030» в размере 142 млн рублей..

В нефтяном готовят будущих инженеров и строителей, нефтяников и газовиков, экономистов и архитекторов, геологов и дизайнеров, PR-специалистов и профессионалов в сфере туриндустрии.

«Университет все эти годы заряжает молодежь энергией новых открытий и расширяет горизонты познаний, дает студентам мощный багаж знаний, с которым они уверенно идут по жизни. В его стенах рождаются инновационные технологии, которые используют ведущие нефтегазохимические предприятия России», – говорится в сообщении НОЦ.