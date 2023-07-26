Филиал «Школы 21» откроется в уфимском студенческом кампусе

Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, который сегодня, 26 июля, находится в Горно-Алтайске, где проходит совещание по развитию туризма и индустрии гостеприимства под председательством Михаила Мишустина.

«На завтраке "Сбербанка" с председателем правления Германом Грефом обсудили открытие в первой очереди нашего Межвузовского студенческого кампуса "Школы 21".

Подготовка современных инженерных кадров, и, в первую очередь, IT – необходимое для нас направление. "Школа 21" на базе нашего Кампуса поможет пополнить рынок республики отраслевыми специалистами.

Договорились о том, что мы посетим "Школу 21" "Сбера" в Москве, увидим все своими глазами, обсудим.

Герман Оскарович поддерживает нашу идею и вообще видит Башкортостан своим стратегическим партнером, обладающим очень большим потенциалом», – рассказал Андрей Назаров.