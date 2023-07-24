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Наука и образование

Евразийский НОЦ в Уфе признали лучшим в России

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21 июля состоялось заседание Совета научно-образовательных центров страны, на котором подвели итоги работы всех НОЦ за прошлый год. Расположенный в Уфе Евразийский НОЦ признали лучшим в своей группе.

Об этом сегодня, 24 июля, на совещании в правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

15 научно-образовательных центров России поделили на три группы. В первой, самой престижной группе НОЦ Башкортостана занял первое место.

По словам главы региона, первое место в рейтинге позволяет Центру получить грант на 158 млн рублей.

«НОЦ – это та платформа и та площадка, которая координирует все наши усилия по развитию науки и высшего образования», – сказал Радий Хабиров.

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