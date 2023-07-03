Радий Хабиров подписал закон о компенсации половины стоимости обучения для многодетных семей

Новую меру поддержки многодетных семей парламент Башкортостана поддержал на последнем заседании. Родители смогут вернуть половину стоимости обучения в колледже каждого ребенка младше 23 лет.
Льгота вступит в силу уже с этого учебного года, сумма компенсации будет зависеть от стоимости обучения, но не может превышать 30 тыс. рублей в год.
При этом компенсируют часть затрат на обучение только тех студентов, которые учатся очно. Это демографическая мера, а не мера социальной поддержки, то есть доходы семьи не учитываются.
По предварительным подсчетам, республике придется выделять на эти цели порядка 74 млн рублей в год.
Власти считают, что такая мера будет способствовать росту уровня профессионального образования, так как оплата обучения детей создает огромную нагрузку на бюджет многодетной семьи.
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