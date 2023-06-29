В школах Башкортостана появится предмет «Основы безопасности и защита Родины»

Это не просто переименование предмета: Минпросвещения планирует изменить государственные образовательные стандарты и основные образовательные программы.

Сейчас уже создается рабочая группа, которая займется формированием новой учебной программы, к работе будут привлечены представители Министерства обороны и МЧС. В ближайшее время приступят к созданию нового учебника.

Минобороны РФ и Минпросвещения уже разработали пятидневный курс начальной военной подготовки, в рамках которого старшеклассники познакомятся с техникой вооруженных сил, научатся приемам тактической медицины, управлению беспилотниками, работе по связи, инженерной подготовке, основам радиационной, химической и биологической защиты.