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Наука и образование

В школах Башкортостана появится предмет «Основы безопасности и защита Родины»

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Как сообщает Минпросвещения РФ, новый предмет заменит привычный Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Школьники начнут изучать его уже с первого сентября 2024 года.

Фото: АНО ДО Парк Патриот им. Героя РФ Серафимова М.В.

Это не просто переименование предмета: Минпросвещения планирует изменить государственные образовательные стандарты и основные образовательные программы.

Сейчас уже создается рабочая группа, которая займется формированием новой учебной программы, к работе будут привлечены представители Министерства обороны и МЧС. В ближайшее время приступят к созданию нового учебника.

Минобороны РФ и Минпросвещения уже разработали пятидневный курс начальной военной подготовки, в рамках которого старшеклассники познакомятся с техникой вооруженных сил, научатся приемам тактической медицины, управлению беспилотниками, работе по связи, инженерной подготовке, основам радиационной, химической и биологической защиты.

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