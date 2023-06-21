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Наука и образование

Студенческое научное общество УУНиТ вошло в тройку лучших в России

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Студенты Уфимского университета науки и технологий стали финалистами конкурса Минобра РФ, в котором участвовали 273 вуза из 76 регионов.

vk.com/zabelinm

Об этом сегодня, 21 июня, сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Вместе с третьим местом конкурса студенческое научное общество УУНиТ получило грант в пять миллионов рублей.

«На средства гранта в конце сентября в Уфе наше сообщество проведет масштабный молодежный форум "Студенческая наука в сердце Евразии", а также обучающие курсы, мастер-классы и конкурсы научных работ.

Планируется вовлечь в научно-исследовательскую деятельность свыше 4000 студентов, которые получат дополнительную поддержку исследований в виде командировок на научные конференции, публикации статей, материального стимулирования», – написал Забелин в соцсетях.

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