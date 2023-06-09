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Наука и образование

Ректором УУНиТ назначен Вадим Захаров

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Глава Минобра России назначил ректора Уфимского университета науки и технологий, который образовали в 2022 году путем слияния БашГУ и УГАТУ.

uust.ru

Им стал Вадим Захаров, который раньше он исполнял обязанности ректора.

Возглавлять крупнейший вуз республики по текущему контракту он будет в течение пяти лет до восьмого июня 2028 года.

Вадим Захаров – доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки республики Башкортостан лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники (2019).

Окончил химический факультет БашГУ, там же обучался в аспирантуре и докторантуре. В 2010-2012 годах возглавлял отдел ООО «Роснефть-УфаНИПИнефть».

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