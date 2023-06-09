Ректором УУНиТ назначен Вадим Захаров

Им стал Вадим Захаров, который раньше он исполнял обязанности ректора.

Возглавлять крупнейший вуз республики по текущему контракту он будет в течение пяти лет до восьмого июня 2028 года.

Вадим Захаров – доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки республики Башкортостан лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники (2019).

Окончил химический факультет БашГУ, там же обучался в аспирантуре и докторантуре. В 2010-2012 годах возглавлял отдел ООО «Роснефть-УфаНИПИнефть».