Ректором УУНиТ назначен Вадим Захаров

Глава Минобра России назначил ректора Уфимского университета науки и технологий, который образовали в 2022 году путем слияния БашГУ и УГАТУ.
uust.ru
Им стал Вадим Захаров, который раньше он исполнял обязанности ректора.
Возглавлять крупнейший вуз республики по текущему контракту он будет в течение пяти лет до восьмого июня 2028 года.
Вадим Захаров – доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки республики Башкортостан лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники (2019).
Окончил химический факультет БашГУ, там же обучался в аспирантуре и докторантуре. В 2010-2012 годах возглавлял отдел ООО «Роснефть-УфаНИПИнефть».
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