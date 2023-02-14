18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Уфимский вуз получит грант в 348 млн рублей на развитие инженерной школы

Поделиться:

Инженерная школа «Моторы будущего» функционирует на базе крупнейшего вуза Башкортостана – Уфимского университета науки и технологий.

vk.com/radiyhabirov

В ближайшее время школа получит федеральный грант на развитие – 348 млн рублей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Ученые, исследователи, инженеры Башкортостана в очередной раз доказали, что наша наука вносит существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета авиационной отрасли России. Поздравляю! Так держать!» – написал Радий Хабиров в соцсетях.

В 2022 году школа «Моторы будущего» отметилась несколькими крупными научными проектами, в том числе были достигнуты технические характеристики электрической системы гибридной силовой установки, которые не достигались ранее.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: