Уфимский вуз получит грант в 348 млн рублей на развитие инженерной школы

В ближайшее время школа получит федеральный грант на развитие – 348 млн рублей. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Ученые, исследователи, инженеры Башкортостана в очередной раз доказали, что наша наука вносит существенный вклад в обеспечение технологического суверенитета авиационной отрасли России. Поздравляю! Так держать!» – написал Радий Хабиров в соцсетях.

В 2022 году школа «Моторы будущего» отметилась несколькими крупными научными проектами, в том числе были достигнуты технические характеристики электрической системы гибридной силовой установки, которые не достигались ранее.