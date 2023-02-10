При создании межвузовского кампуса в Уфе будут учитывать опыт Бауманки

По словам премьера, проект вступил в активную фазу и главная задача сейчас – сформировать техническое задание на технологически востребованный вузами республики кампус.

При этом будет учитываться опыт МГТУ имени Баумана, в котором создание современного кампуса началось раньше. Для изучения специфики этого сложного проекта команда от Башкортостана прибыла в Москву.

«Опыт Бауманки уникален. Работа над созданием кампуса мирового уровня началась здесь еще до запуска федеральной программы, и проект МГТУ во многом стал для нее модельным. Сейчас это лидер по готовности и темпам оснащения среди строящихся кампусов. Строительство идет на крайне стесненной площадке, в самом сердце исторического центра Москвы. Этим проект особенно близок нам – у нас площадка не менее сложная.

Помимо знакомства со строительно-технологической частью проекта кампуса, нам было важно получить обратную связь от непосредственных пользователей. Что получилось, что сделали бы иначе, если стартовать еще раз. Спасибо ректору Бауманки Михаилу Гордину и его команде за то, что рассказали не только об успехах, но и о сложностях, которые возникали на разных этапах проекта. Опыт у МГТУ колоссальный, ведь вуз ведет еще и строительство кампуса в Калуге», – рассказал Андрей Назаров.

Также премьер подчеркнул, что в финансовом плане уфимский кампус сложнее, так как создается по схеме государственно-частного партнерства и нужно продумать не только строительство зданий, но и то, как сделать его прибыльным для инвесторов.