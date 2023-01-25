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Наука и образование

Уфимский университет науки и технологий вошел в топ-5 крупнейших вузов России по количеству студентов

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Один из главных вузов республики УУНиТ был образован в 2022 году по итогам долгого процесса слияния университетов УГНТУ и БашГУ. Сейчас в нем учится каждый второй студент Башкортостана.

Фото: vk.com/Уфимский университет науки и технологий

Об этом сегодня, в День студента, сообщил руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

«Сегодня участвовал в новой традиции Уфимского университета науки и технологий – вручил символ студенчества – студбилет Екатерине Шаймардановой, первокурснице факультета информатики и робототехники, которая при еще поступлении набрала 100 баллов по русскому языку и закрыла первую сессию на "отлично".

Каждый второй студент вузов республики сегодня – это студент Уфимского университета науки и технологий. Наш новый большой университет по числу студентов вошел в пятерку крупнейших вузов России. Одновременно здесь учатся 48 тысяч человек. Теперь надеемся на существенное увеличение финансирования и укрепление материальной базы.

Это важно, в том числе для профессионального роста отрасли. Сегодня наши студенты активно участвуют в научных разработках, образовательных, инновационных и творческих проектах», – написал Забелин в соцсетях.

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