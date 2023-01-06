Андрей Назаров рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Уфе

«Уже отремонтированы инженерные коммуникации, готовы новые системы отопления, вентиляции, дымоудаления. Все покрасили, возвели новые стены, заменили фасады и противопожарные двери. В этом году рабочие усилят кровлю здания и укрепят фундамент.

Создание кампуса будет проходить в два этапа, на первом реконструируют "IQ — парк". Площадь кампуса составляет более 146 тысяч кв. метров, в том числе по первому этапу – 35 тысяч кв. метров.

Поручил проработать функциональное наполнение Межвузовского студенческого кампуса в Уфе. После этого представим его концессионеру», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

Концессионное соглашение по созданию кампуса было подписано на Международной неделе бизнеса в декабре. Общий объем инвестиций в проект составит 26,8 млрд рублей, на строительство выделят 25 млрд рублей.