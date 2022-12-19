В Уфе открыли научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ»

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях опубликовал фото из новых лабораторий, открывшихся на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета.
vk.com/radiyhabirov
«В таких лабораториях студентам хочется учиться, а преподавателям – работать. И это отличный пример связи научной мысли и производства, пример правильной подготовки кадров. Сегодня мы с нашим партнером – компанией "Башнефть" – открыли в Уфе научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ".
Здесь создана мощная материальная база, оборудованы современные площадки. И студентов, как только они получают дипломы, с охотой забирают работодатели. Они выходят с вуза уже хорошими специалистами.
Такие центры укрепляют реальный сектор экономики. Спасибо партнеру нашей компании "Башнефть" за продуктивное сотрудничество. И спасибо команде УГНТУ за то, что там работают на опережение, думают о будущем», – написал Радий Хабиров.
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