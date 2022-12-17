Школа в Кузнецовском затоне будет самой большой в Уфе

«Сегодня работал в Кузнецовском затоне. Провели штаб по реализации проекта "Южные ворота". Работа продолжается и зимой. По всем четырем этапам масштабного дорожного строительства есть положительная динамика, в том числе по изъятию и сносу объектов. Дальше будем только усиливаться.

По новому детскому саду в Кузнецовском затоне ожидаем в ближайшее время поставку малых архитектурных форм. Будем дожимать.

Начали подготовку площадки под строительство новой школы в этом же микрорайоне. Сегодня здесь уже работают 16 единиц техники, завезли 100 тыс. кубов грунта из запланированных 250 тысяч. По проекту школа будет самой большой в Уфе – на 2200 мест!» – написал Мавлиев в соцсетях.