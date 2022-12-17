Школа в Кузнецовском затоне будет самой большой в Уфе

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей поездке по крупным строящимся объектам в Кузнецовском затоне.
vk.com/ratmir.mavliev
«Сегодня работал в Кузнецовском затоне. Провели штаб по реализации проекта "Южные ворота". Работа продолжается и зимой. По всем четырем этапам масштабного дорожного строительства есть положительная динамика, в том числе по изъятию и сносу объектов. Дальше будем только усиливаться.
По новому детскому саду в Кузнецовском затоне ожидаем в ближайшее время поставку малых архитектурных форм. Будем дожимать.
Начали подготовку площадки под строительство новой школы в этом же микрорайоне. Сегодня здесь уже работают 16 единиц техники, завезли 100 тыс. кубов грунта из запланированных 250 тысяч. По проекту школа будет самой большой в Уфе – на 2200 мест!» – написал Мавлиев в соцсетях.
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