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Наука и образование

Школа в Кузнецовском затоне будет самой большой в Уфе

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о своей поездке по крупным строящимся объектам в Кузнецовском затоне.

vk.com/ratmir.mavliev

«Сегодня работал в Кузнецовском затоне. Провели штаб по реализации проекта "Южные ворота". Работа продолжается и зимой. По всем четырем этапам масштабного дорожного строительства есть положительная динамика, в том числе по изъятию и сносу объектов. Дальше будем только усиливаться.

По новому детскому саду в Кузнецовском затоне ожидаем в ближайшее время поставку малых архитектурных форм. Будем дожимать.

Начали подготовку площадки под строительство новой школы в этом же микрорайоне. Сегодня здесь уже работают 16 единиц техники, завезли 100 тыс. кубов грунта из запланированных 250 тысяч. По проекту школа будет самой большой в Уфе – на 2200 мест!» – написал Мавлиев в соцсетях.

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